Beşiktaş'tan derbi öncesi prim müjdesi!

Beşiktaş yönetimi, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi için oyunculara prim dağıtacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan derbi öncesi prim müjdesi!
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02 Kasım 2022 09:50
Beşiktaş yönetimi, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi flaş bir karar aldı.

Cumartesi günü Nef Stadı'nda Galatasaray'ın karşısına çıkacak olan Siyah-Beyazlı takım için galibiyet primi belirlendi.

Buna göre eğer siyah beyazlılar, Cim Bom'u devirirse oyuncu başına 60'ar bin TL prim dağıtılacak.

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