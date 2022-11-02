Beşiktaş'tan derbi öncesi prim müjdesi!

Beşiktaş yönetimi, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi flaş bir karar aldı.



Cumartesi günü Nef Stadı'nda Galatasaray'ın karşısına çıkacak olan Siyah-Beyazlı takım için galibiyet primi belirlendi.



Buna göre eğer siyah beyazlılar, Cim Bom'u devirirse oyuncu başına 60'ar bin TL prim dağıtılacak.



