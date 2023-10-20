Beşiktaş'tan derbi hakemi için açıklama!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ile oynayacakları derbi maçının hakemi Halil Umut Meler ile ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan derbi hakemi için açıklama!
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20 Ekim 2023 16:07
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi açıklamada bulundu.

A Spor'a konuşan Çebi, "Derbinin hakemi Ali Şansalan olacaktı yapay zekaya göre ama yapay zekaya da el attılar ve derbinin hakemi Halil Umut Meler olacak şekilde değişti." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak.

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