Beşiktaş'tan depremzedeler için destek

Beşiktaş, Antalyaspor maçında giyilecek formaların depremzedeler için açık artırmayla satılacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan depremzedeler için destek
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26 Şubat 2023 12:16
Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Beşiktaş'tan depremzedeler için yeni bir destek daha geldi.

Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satılacağını duyurdu. 

 
 

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