Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Beşiktaş'tan depremzedeler için yeni bir destek daha geldi.
Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satılacağını duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Beşiktaş'tan depremzedeler için yeni bir destek daha geldi.
Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satılacağını duyurdu.
Beşiktaş: "Futbolcularımızın Fraport TAV Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satışa sunulacak." https://t.co/75i1e0ye98
— Sporx (@sporx) February 26, 2023