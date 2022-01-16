Beşiktaş'tan deplasmanda 7 gol!

Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor2u 7-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan deplasmanda 7 gol!
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16 Ocak 2022 15:49
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 7-1 yendi.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'ndaki karşılaşmanın her iki yarısında da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Beşiktaş, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Maç sırasında iki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle son buldu.

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