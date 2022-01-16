Beşiktaş'tan deplasmanda 7 gol!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 7-1 yendi.
Şehit Vefa Karakurdu Stadı'ndaki karşılaşmanın her iki yarısında da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Beşiktaş, sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Maç sırasında iki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle son buldu.
Şehit Vefa Karakurdu Stadı'ndaki karşılaşmanın her iki yarısında da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Beşiktaş, sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Maç sırasında iki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle son buldu.