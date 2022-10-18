Beşiktaş'tan Dele Alli için flaş açıklama

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni transfer Dele Alli'ye oynatma sözü verdiği yönündeki haber hakkında açıklama yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Dele Alli için flaş açıklama
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18 Ekim 2022 15:15
Dele Alli
Dele Alli
Beşiktaş
Beşiktaş Kulübü, yeni transferlerden Dele Alli ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı ve futbolcuya Ismael tarafından söz verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Dele Alli'nin sözleşmesinde oynama garantisi var", "Dele Alli'ye forma sözü!" başlıklı haberler yalandır.

Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valérien Ismaël'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu ve maçlarda da bu nedenle oynadığının belirtildiği haberlerin tamamı yanlış ve gerçeği yansıtmayan bilgiler içermektedir.

Taraftarlarımızdan, futbolcumuzu değersizleştirmeye yönelik bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz." 

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