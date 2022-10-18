Beşiktaş Kulübü, yeni transferlerden Dele Alli ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı ve futbolcuya Ismael tarafından söz verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Dele Alli'nin sözleşmesinde oynama garantisi var", "Dele Alli'ye forma sözü!" başlıklı haberler yalandır.Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valérien Ismaël'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu ve maçlarda da bu nedenle oynadığının belirtildiği haberlerin tamamı yanlış ve gerçeği yansıtmayan bilgiler içermektedir.Taraftarlarımızdan, futbolcumuzu değersizleştirmeye yönelik bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."