Beşiktaş'tan Davide Nicola sürprizi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Çizme basını, siyah-beyazlıların en son Torino'yu çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör Davide Nicola ile görüştüğünü yazdı. İtalyan hoca Kara Kartal'dan 1 hafta süre istedi.

, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Davide Nicola sürprizi
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30 Aralık 2021 12:33
Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından U19 takımının teknik sorumlusu Önder Karaveli ile yola devam eden siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısı için takımın başına yeni bir teknik adam getirmenin hesaplarını, planlarını ve görüşmelerini yapmayı sürdürüyor.

Genç, bilimi futbolun içine katan, geleceği parlak, başarıya aç yabancı bir teknik direktör arayışlarındaki siyah-beyazlıların son olarak Davide Nicola ile görüştüğü ifade edildi.

1.5 YILLIK YENİ TEKLİF

İtalyan basınının haberine göre, son olarak Serie A takımlarından Torino'yu çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktöre talepleri soruldu, Beşiktaş'ın talepleri anlatıldı. İki taraf arasında yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiği belirtilirken, Nicola'nın, Beşiktaş'tan 1 hafta süre istediği öğrenildi.

Habere göre Davide Nicola beklediği teklifi alamazsa Beşiktaş'a "evet" diyecek. Daha önce sezon ortasında takım almaya alışkın olan Nicola'ya siyah-beyazlıların 1.5 yıllık teklif sunduğu gelen bilgiler arasında. 

 


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