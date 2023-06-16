Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılarda yeni sezona dair ilk somut adım adıldı.
Kartal, Rus futbolcu Daler Kuzyaev'in transferi için Zenit'e resmi teklifini iletti. Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
SKORER YÖNÜYLE ETKİLİ
Kariyerine Avrupa'da mücadele eden ve şampiyonluğa oynayan bir takımda devam etmek isteyen 30 yaşındaki futbolcu, etkili driplingleri ve skorer oyunuyla dikkat çekiyor.
30 yaşındaki orta saha bu sezon Zenit formasıyla 35 maça çıktı. Tecrübeli isim 5 gol atarken 7 de asist yaptı.
Kartal, Rus futbolcu Daler Kuzyaev'in transferi için Zenit'e resmi teklifini iletti. Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
SKORER YÖNÜYLE ETKİLİ
Kariyerine Avrupa'da mücadele eden ve şampiyonluğa oynayan bir takımda devam etmek isteyen 30 yaşındaki futbolcu, etkili driplingleri ve skorer oyunuyla dikkat çekiyor.
30 yaşındaki orta saha bu sezon Zenit formasıyla 35 maça çıktı. Tecrübeli isim 5 gol atarken 7 de asist yaptı.