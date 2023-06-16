Beşiktaş'tan Daler Kuzyaev için resmi teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rus futbolcu Daler Kuzyaev için Zenit'e resmi teklif yaptı. İşte ayrıntılar....

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Daler Kuzyaev için resmi teklif
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16 Haziran 2023 14:22
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılarda yeni sezona dair ilk somut adım adıldı.

Kartal, Rus futbolcu Daler Kuzyaev'in transferi için Zenit'e resmi teklifini iletti. Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

SKORER YÖNÜYLE ETKİLİ

Kariyerine Avrupa'da mücadele eden ve şampiyonluğa oynayan bir takımda devam etmek isteyen 30 yaşındaki futbolcu, etkili driplingleri ve skorer oyunuyla dikkat çekiyor.

30 yaşındaki orta saha bu sezon Zenit formasıyla 35 maça çıktı. Tecrübeli isim 5 gol atarken 7 de asist yaptı.  

 
 

 

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