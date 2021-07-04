Beşiktaş'tan Cenk Tosun için görüşme

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da Everton'la Cenk Tosun için görüşmelere başladı...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan Cenk Tosun için görüşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2021 12:23
Beşiktaş'ta öncelik forvet. Siyah-Beyazlılar, bir yandan golcü ararken bir yandan da Cenk Tosun'un yeniden bedelsiz kiralanması için Everton ile görüşmelerini sürdürüyor.

İngiliz ekibiyle anlaşılması halinde Cenk Tosun, futbola döndükten sonra da Beşiktaş forması giyecek.

Bilindiği gibi tecrübeli golcü, geçen sezon BB Erzurum ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

Cenk Tosun'un ekim ayından önce sahalara dönmesi beklenmiyor. Yıldız futbolcu planlanan sürede sahalara dönse bile 1.5, 2 ay Beşiktaş'ı yalnız bırakacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.