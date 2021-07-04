Beşiktaş'tan Cenk Tosun için görüşme

Beşiktaş'ta öncelik forvet. Siyah-Beyazlılar, bir yandan golcü ararken bir yandan da Cenk Tosun'un yeniden bedelsiz kiralanması için Everton ile görüşmelerini sürdürüyor.



İngiliz ekibiyle anlaşılması halinde Cenk Tosun, futbola döndükten sonra da Beşiktaş forması giyecek.



Bilindiği gibi tecrübeli golcü, geçen sezon BB Erzurum ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.



Cenk Tosun'un ekim ayından önce sahalara dönmesi beklenmiyor. Yıldız futbolcu planlanan sürede sahalara dönse bile 1.5, 2 ay Beşiktaş'ı yalnız bırakacak.



