Beşiktaş'tan Castillejo'ya teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum bölgesine takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.
Marca'nın haberine göre, Siyah-beyazlılar, Valencia'da forma giyen Samu Castillejo'ya teklifte bulundu.
Valencia ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezonda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
İspanyol ekibinin Castillejo'yu, Lino ve Kluivert'ın takımdan ayrılması sebebiyle ilk etapta kadroda tutmak istese de gelecek tekliflere açık olduğu aktarıldı.
HENÜZ KARAR VERMEDİ
28 yaşındaki İspanyol futbolcunun, transfer olma konusunda henüz karar vermediği gelen teklifleri şimdilik düşündüğü ifade edildi.
Geçen sezon Milan'dan bedelsiz olarak Valencia'ya katılan Castillejo, 26 maçta 4 gol kaydetti.
Marca'nın haberine göre, Siyah-beyazlılar, Valencia'da forma giyen Samu Castillejo'ya teklifte bulundu.
Valencia ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezonda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
İspanyol ekibinin Castillejo'yu, Lino ve Kluivert'ın takımdan ayrılması sebebiyle ilk etapta kadroda tutmak istese de gelecek tekliflere açık olduğu aktarıldı.
HENÜZ KARAR VERMEDİ
28 yaşındaki İspanyol futbolcunun, transfer olma konusunda henüz karar vermediği gelen teklifleri şimdilik düşündüğü ifade edildi.
Geçen sezon Milan'dan bedelsiz olarak Valencia'ya katılan Castillejo, 26 maçta 4 gol kaydetti.