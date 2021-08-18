Beşiktaş'tan Can Bozdoğan sürprizi

Beşiktaş'ın, Schalke'de top koşturan genç yetenek Can Bozdoğan'ı da kadrosuna katmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Beşiktaş'tan Can Bozdoğan sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2021 07:59
Transferde orta sahasını Salih Uçan, Mehmet Topal ve Alex Teixeira gibi deneyimli oyuncularla güçlendiren Beşiktaş'ın, Schalke'de top koşturan genç yetenek Can Bozdağan'ı da kadrosuna katmaya çalıştığı ortaya çıktı.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Siyah-beyazlıların, 20 yaşındaki solak futbolcu için Alman kulübüyle resmi görüşmelere başladığı aktarıldı.

Kartal, geleceğe yatırım olarak renklerine bağlamayı planladığı Can Bozdağan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralamak istiyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Almanya'da Bundesliga 2'ye düşen Schalke'nin 2024'e kadar sözleşmesi bulunan yetenekli oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Kulüplerin sözleşme koşullarında anlaşması halinde Can Bozdoğan resmi imzayı atacak. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.