Beşiktaş'tan Can Bozdoğan kararı; 31 Mayıs

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan için Valerien İsmael ve siyah beyazlı kurmaylar, bonservisinin uygun olması durumunda oyuncunun kalması yönünde karar aldı.



Siyah beyazlılar, 1.8 milyon Euro'luk opsiyonu maddesinin çok olduğu düşüncesinde ancak bu rakam 31 Mayıs'a kadar geçerli.



Beşiktaş, ardından Can Bozdoğan için tekrardan Schalke 04 ile temasa geçecek ve transferi daha uygun fiyata bitirmek için Almanlarla görüşmelerde bulunacak.



