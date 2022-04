Havaalanı transferinden ziyade saha içi transferi yapmanın önemli olduğunu belirten sportif direktör Ceyhun Kazancı öncelikli tercihlerinin iyi fiyata satılabilecek oyuncular olduğunu vurgularken, Beşiktaş, Can Bozdoğan için harekete geçiyor.



Sezon başında Alman ekibi Schalke 04'ten kiralanan ve son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan 21 yaşındaki futbolcu, takımın başına Valerien İsmael'in gelmesinin ardından son 2 maçta da ilk 11'deki yerini korudu.



RAKAM ÇOK YÜKSEK



Siyah beyazlılar, Schalke 04'ten kiraladığı ve 1 milyon 800 bin Euro satın alma opsiyonu olan Can Bozdoğan için Giresunspor maçı sonrası karar verecek.



Teknik direktör İsmael'in Kazancı'ya 1 milyon 800 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun çok yüksek olduğunu belirterek, "Eğer rakam aşağıya çekilirse alınabilir. Can Bozdoğan stilinde altyapıda birçok oyuncu var. Bu oyuncuyla ilgili olarak Giresunspor karşılaşması sonrasında geniş kapsamlı olacak bir rapor vereceğim" dediği öğrenildi.