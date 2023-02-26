Beşiktaş'tan Çalhanoğlu hamlesi

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan siyah beyazlılar, rotasını sol kanat bölgesine çevirdi. Beşiktaş, Schalke forması giyen Kerim Çalhanoğlu için temasa geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Çalhanoğlu hamlesi
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26 Şubat 2023 12:30
Ara transfer döneminde kadrosuna büyük değişikliğe giden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin 5 Mart'a uzatılmasıyla birlikte Kartal, sol kanata takviye yapmak istiyor.

Beşiktaş daha önce de gündeme gelen Kerim Çalhanoğlu için Schalke ile temasa geçti.

Almanya 2. Lig takımlarından Sandhausen'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu sezon sonunda Schalke'ye geri dönecek. Genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.

"SEZON SONU GELİN, KONUŞALIM"

Schalke'nin Beşiktaş ile yaptığı görüşmede, "Oyuncumuz şu anda Sandhausen'de kiralık olarak forma giyiyor. Sezon sonu geldiğinde oturur konuşuruz" dediği belirtildi. 

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 18 karşılaşmada forma giyen Kerim Çalhanoğlu, 1 gol atarken 7 de asist yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KUZENİ

Kerim Çalhanoğlu, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni... 2015 yılında Neckarau altyapısında futbol yaşantısına başlayan Kerim Çalhanoğlu kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla Schalke A Takımı'na yükseldi. Güncel piyasa değeri 800 bin euro olan sol kanat oyuncusu Türkiye U16 takımında 3 kez forma giydi. 

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