BEŞİKTAŞ'IN CABRAL TEKLİFİ

CABRAL'IN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kadrosuna katmak istediği Jovane Cabral konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Portekiz ekibine yeni bir teklif sundu.Sporting'e ilk olarak 2 milyon 750 bin Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay öneren Beşiktaş, Portekiz kulübünün ret yanıtı vermesiyle bir adım geri çekilmişti. Sol kanat Cabral için yeni teklif sunmaya hazırlanan Beşiktaş, teklifi 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 olarak revize etti. Portekiz ekibinin vereceği cevap bekleniyor.24 yaşındaki futbolcu geçen sezon Lazio'da 4 maçta 1 gol attı. Sporting Lizbon'da ise Cabral, 17 maçta 3 gol 1 asist üretti. 1.74 boyundaki futbolcunun Sporting Lizbon ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Cabral, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor. Futbolcunun güncel transfer piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.