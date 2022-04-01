Beşiktaş'tan Burak Yılmaz ve Umut Bozok hamlesi!

Beşiktaş bu sezon gol yollarında yaşadığı sorun yüzünden forvete takviye yapmak istiyor. Siyah beyazlılarda Burak Yılmaz transferine kesin gözüyle bakılırken, Umut Bozok ile prensipte anlaşıldı.

Haber; Fanatik
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz ve Umut Bozok hamlesi!
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01 Nisan 2022 09:51
Beşiktaş yeni teknik direktör Valerien Ismael'in ardından kadroyu da güçlendirmek için çalışıyor. Siyah beyazlı yönetim hem Burak Yılmaz hem de Umut Bozok'u transfer etmek istiyor.

Bu sezon hedeflerini uzağında kalan Beşiktaş bir yandan kongre sürecine hazırlanırken diğer taraftan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın transferdeki önceliği forvet. Bu sezon Batshuayi'den beklediği verimi alamayan Kara Kartal önümüzdeki dönem de sorun yaşamamak için ileri uca kaliteli takviyeler yapmayı hedefliyor.

Burak Yılmaz'ın iki yıllık aradan sonra Lille'den geri dönmeye sıcak bakmasıyla eli güçlenen Siyah-Beyazlılar forvet için başka isimlerle de temaslarını sürdürüyor.

KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞECEK

Kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 14 gol atan ve satın alma opsiyonu İstanbul ekibinde bulunan Umut Bozok ile de prensipte anlaşıldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar şimdi Kasımpaşa cephesini ikna edip bonservisi Fransa ekibi Lorient'de olan Umut'u renklerine bağlamaya çalışacak. Kartal'ın listesinde eski Trabzonsporlu Sörloth da ilk sıralarda. Ayrıca Beşiktaş eski yıldızları, Cenk ve Vincent Aboubakar konusunda da girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

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