Beşiktaş transfer listesine Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı dahil etti.



Yeni sezon öncesi takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen siyah beyazlılar, Burak için girişimlere başladı.



21 yaşındaki oyuncunun yeşil-beyazlı kulüp ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Burak Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



Bursaspor altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 7 gol attı, 7 asist yaptı.



