Beşiktaş'tan Burak Kapacak girişimi

Beşiktaş, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlılar 21 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlere başladı.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Burak Kapacak girişimi
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06 Temmuz 2021 14:14
Beşiktaş transfer listesine Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı dahil etti.

Yeni sezon öncesi takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen siyah beyazlılar, Burak için girişimlere başladı.

21 yaşındaki oyuncunun yeşil-beyazlı kulüp ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Burak Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bursaspor altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 7 gol attı, 7 asist yaptı. 


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