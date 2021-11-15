Beşiktaş'tan Bünyamin için resmi adım

Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer döneminde atağa kalkacak. Beşiktaş, sağ bekte yalnız kalan Rosier'in yedeği olacak bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Bünyamin için resmi adım
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15 Kasım 2021 09:28
Bünyamin Balcı
Bünyamin Balcı
Antalyaspor
Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı için Siyah-Beyazlı kurmayların Akdeniz ekibinin yöneticileri ile bir araya geleceği öğrenildi.

Bünyamin Balcı'nın kiralama ihtimalinin bulunmadığı Beşiktaş'ın oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Bünyamin Balcı için sıkı bir pazarlık sürecinin yaşanabileceği de gelen haberler arasında.

G.SARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Bünyamin Balcı daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. 

 

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