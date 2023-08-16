Beşiktaş'tan bir transfer daha geliyor; "Kod Adı: Şafak Operasyonu"

Beşiktaş Transfer Haberleri Son Dakika: Milot Rashica'yı transfer eden Beşiktaş, yeni bir transfer için ateşi yaktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan bir transfer daha geliyor; 'Kod Adı: Şafak Operasyonu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2023 06:51
Son güncelleme 16 Ağustos 2023 06:54
Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferini açıkladıktan sonra, taraftarlarını heyecanlandıracak yeni bir paylaşım yaptı.

İngiliz kulübü Norwich ile Milot Rashica için anlaşan ve Kosovalı futbolcuyu gece saatlerinde İstanbul'a getiren Beşiktaş, sabahın ilk saatlerinde ise yeni bir transfer için ateşi yaktı.

06:07'de Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan "Kod Adı: Şafak Operasyonu" paylaşımı ile yeni transfer için mesaj verildi.

Siyah-beyazlı kulübün bu paylaşımının ardından Beşiktaş taraftarları büyük heyecan yaşadı. Beşiktaşlı bazı taraftarlar bu paylaşımın, Galatasaray'ın da gündeminde olan Sergio Ramos için yapıldığını düşündü. Bazı taraftarlar ise Anderson Talisca'nın geri döneceğini iddia etti.

Transferde gaza basan Beşiktaş'ın, gün içerisinde yeni bir paylaşım daha yapması bekleniyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery