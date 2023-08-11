Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kanat transferi için yeni bir ismi gündemine aldı.
Siyah-beyazlılar, Toronto forması giyen İtalyan oyuncu Federico Bernardeschi'nin transferi için harekete geçti.
Beşiktaş, Toronto'ya 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını sordu. Siyah-beyazlılar, MLS ekibinden gelecek cevaba göre bu transfer için hareket edecek.
FEDERICO BERNARDESCHI KİMDİR?
Fiorentina altyapısından A takıma yükselen 29 yaşındaki futbolcu, daha sonra; Crotone, Juventus ve Toronto formaları giydi.
Siyah-beyazlılar, Toronto forması giyen İtalyan oyuncu Federico Bernardeschi'nin transferi için harekete geçti.
Beşiktaş, Toronto'ya 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını sordu. Siyah-beyazlılar, MLS ekibinden gelecek cevaba göre bu transfer için hareket edecek.
FEDERICO BERNARDESCHI KİMDİR?
Fiorentina altyapısından A takıma yükselen 29 yaşındaki futbolcu, daha sonra; Crotone, Juventus ve Toronto formaları giydi.