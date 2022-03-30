Beşiktaş'tan Berke Özer hamlesi!

Beşiktaş sezon sonu Avrupa'ya transferine neredeyse kesin gözüyle bakılan Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleci bakıyor. Siyah beyazlı ekip, Fenerbahçe ile sözleşme biten Berke Özer'in menajeriyle görüştüğü belirtildi.



Teknik Direktörlük görevine Valeriene İsmael'in getirilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi Fransız teknik adamın sistemine uygun oyuncu transferi için kolları sıvarken kaleci mevkisini de unutmadı. Siyah-beyazlılar Berke Özer'i gündemine aldı.



BERKE'NİN MENAJERİYLE GÖRÜŞME



Altay Bayındır'ın yedeği olmak istemeyen ve bu yüzden Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan kaleci Berke Özer, Beşiktaş'ın yakın markajına girmiş durumda. Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı kurmaylar Berke Özer'in menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Avrupa'dan henüz beklediği teklifi almayan Berke'nin de teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.



ÇEBİ DOĞRULAMIŞTI



Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transfer iddiaları da hız kazanmış durumda. Ersin'in Lyon başta olmak üzere birçok kulüp kadrosunda görmek istiyor. Transfer iddialarını Başkan Çebi de doğrulamıştı.





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