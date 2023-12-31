Beşiktaş'tan Bailly'e 2 milyon euro!

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Eric Bailly 87 günde tam 2 milyon euro (65 milyon lira) kazandı. 8 resmi maçta 537 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli stoperin 1 dakikalık maliyeti 121 bin lira oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Bailly'e 2 milyon euro!
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31 Aralık 2023 09:32
Eric Bailly arkasında ağır bir fatura bırakarak Beşiktaş'tan ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli stoperi sezon başında Manchester United'dan bedelsiz transfer ederken, Haziran 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalatmıştı.

87 GÜNDE 2 MİLYON EURO

Sürekli sakatlık sorunu yaşayan ve performansı beklentileri karşılamayan Bailly, Fenerbahçe yenilgisinden sonra Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Sezon sonu bitecek sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla geçtiğimiz günlerde feshedilen Bailly sadece 87 günde tam 2 milyon euro (yaklaşık 65 milyon lira) kazandı.

SADECE 3 MAÇTA 90 DAKİKA

Beşiktaş'la 4 Eylül'de mukavele imzalayan ve yıllık ücreti 3,5 milyon euro olan deneyimli futbolcu karşılıklı anlaşmayla 2 milyon euroyu kabul etti. Siyah-beyazlılar kadro dışı olan Bailly'ye ekstra 1,5 milyon euro ödemekten kurtulsa da Fildişi Sahilli oyuncu sadece 87 günde servet kazandı. Eric Bailly, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 5, Konferans Ligi'nde 3 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 537 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu bir dakikada 121 bin 415 lirayı cebine koydu. Kartal, Bailly'nin oynadığı 8 resmi maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Sakatlık sorunları bitmek bilmeyen Bailly sadece 3 maçta 90 dakika görev yaptı.

VILLARREAL'İN YOLUNU TUTTU

Eric Bailly, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından eski takımı Villarreal ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.  



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