Beşiktaş'tan ayrılık yanıtı!

Başkan Hasan Arat'la birlikte salı günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yaptıkları ziyarete de değinen Vardar, "Hayırlı olsun ziyaretine gittik. Türk futboluyla ilgili güzel şeyler konuşuldu. Beşiktaş olarak, Türk futbolunun gelişmesi adına kendimize bir ayrıcalık istemediğimizi, böyle bir talebimizin olmadığını, tüm takımların eşit değer bulmasıyla ilgili görüşlerimizi ilettik. İbrahim Bey'in bu noktada Türk futboluna katkı sağlayacağını düşünüyorum. Birtakım şeylerin değişmesi bugünden yarına hemen olmuyor. Hakemler ve diğer kurullarla ilgili olumlu gelişmeler olmasını umut ediyorum. Türk futbolunun güzelliklerin konuşulduğu, herkesin terinin karşılığını aldığı bir sene olur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Lugano karşılaşması öncesi havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Mete Vardar,dedi.Takımdan ayrılması gündemde olan ve Lugano maçı kadrosunda yer almayan Jackson Muleka için konuşan Mete Vardar,diye konuştu.Mete Vardar, ayrıca,açıklamasında bulundu.