Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması

Beşiktaş kendi alt yapısından çıkardığı ve sezon başında FC Sheriff'e kiralık yolladığı fakat devre arasında takıma geri dönen Berkay Vardar ile yollarını ayırdığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:
"Teşekkürler Berkay Vardar
Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Berkay Vardar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK"
6 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş A Takımı'na 2022 yılında yükselen Berkay Vardar, Siyah-Beyazlı takımla 6 resmi müsabakada forma giyerken bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.
İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:
"Teşekkürler Berkay Vardar
Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Berkay Vardar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK"
6 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş A Takımı'na 2022 yılında yükselen Berkay Vardar, Siyah-Beyazlı takımla 6 resmi müsabakada forma giyerken bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.
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