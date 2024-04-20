Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması

Beşiktaş genç futbolcusu Berkay Vardar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması
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20 Nisan 2024 12:20
Son güncelleme 20 Nisan 2024 12:23
Beşiktaş kendi alt yapısından çıkardığı ve sezon başında FC Sheriff'e kiralık yolladığı fakat devre arasında takıma geri dönen Berkay Vardar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:

"Teşekkürler Berkay Vardar

Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Berkay Vardar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK"

6 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş A Takımı'na 2022 yılında yükselen Berkay Vardar, Siyah-Beyazlı takımla 6 resmi müsabakada forma giyerken bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.

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