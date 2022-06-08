Beşiktaş'tan ayrıldı, Almanya'da kalıyor!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Can Bozdoğan, Almanya'da küme düşen Schalke'den bir sezonluğuna kiralanmıştı. Mavi-Beyazlı ekibin, Bundesliga'ya geri dönmesinin ardından 21 yaşındaki oyuncunun da geleceği merak konusu...



Bu anlamda Kara Kartal'ın, yıldız oyuncu ile yola devam edip, etmeyeceği konusundaki son kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi.



Fakat Schalke kanadından; Can'ın, gelecek sezon takımda kalabileceği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.



PAZARLIKLAR TIKANDI



Valerien Ismael, 1.8 milyon euro'luk satın alma opsiyon bulunan Can Bozdoğan'ın takımda tutulmasını istedi ancak yönetim bu rakamı çok buldu. Schalke'ye 800 bin euro teklif edildi, Schalke ise bu rakamı reddetti





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