Beşiktaş'tan ayrıldı, 40 yaşında tarih yazdı!

2012-2013 sezonunda Beşiktaş forması giyen Allan McGregor, Glasgow Rangers'ın UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmesinde 40 yaşındaki kalecinin gösterdiği performans dikkat çekti.



Glasgow Rangers, Leipzig'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi finaline yükseldi. İskoç ekibinin bu önemli başarısının en büyük mimarlarından birisi Allan McGregor oldu.



40 yaşındaki kaleci turnuva boyunca gösterdiği müthiş performansla Rangers'ın finale çıkmasında önemli rol oynadı. McGregor'un yolu 2012 yılında Türkiye'den geçmişti. 2012-2013 sezonunun başında Rangers'tan ayrılarak bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan İskoç kalecinin Siyah-Beyaz günleri sadece 1 yıl sürmüştü.





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