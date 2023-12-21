Beşiktaş'tan Avrupa Süper Ligi açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.

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Beşiktaş'tan Avrupa Süper Ligi açıklaması!
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21 Aralık 2023 21:19
Son güncelleme 21 Aralık 2023 21:20
Beşiktaş Kulübü, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu duyurdu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI!

"Beşiktaş JK, Avrupa Adalet Divanı'nın C-333/21 Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği kararı not etmektedir.

Avrupa spor modelini açıkça destekliyor ve federasyonlar ve ligler tarafından düzenlenen müsabakalar dışındaki müsabakaları reddediyoruz.

Yerel müsabakalar, futbol piramidi boyunca yerel topluluklara ve dayanışmaya yaptıkları paha biçilmez katkılarla taraftarların futbol tutkusunun merkezinde yer almaktadır.

UEFA müsabakalarına katılmaya ve Avrupa futbolunun sürekli gelişimi için UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla diğer kulüplerle olumlu işbirliğine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz."

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