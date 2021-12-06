Beşiktaş'tan Avrupa Kupası'na veda

Beşiktaş, hentbolda EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında deplasmanda Belarus ekibi SKA Minsk'e 34-22 yenildi.
Uruchje Sport Palace'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 13-13 eşitlikle sona erdi.
Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Süleyman Seba Salonu'nda rakibini 28-25 mağlup eden Beşiktaş, rövanşta ise rakibine 34-22 yenilerek kupaya veda etti.
Uruchje Sport Palace'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 13-13 eşitlikle sona erdi.
Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Süleyman Seba Salonu'nda rakibini 28-25 mağlup eden Beşiktaş, rövanşta ise rakibine 34-22 yenilerek kupaya veda etti.