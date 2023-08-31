Beşiktaş'tan Avrupa'da tarihi sezon

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezon yakaladığı başarıyla tarihe geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Avrupa'da tarihi sezon
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31 Ağustos 2023 23:01
Son güncelleme 31 Ağustos 2023 23:04
Dinamo Kiev'i eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde grup müsabakalarına adını yazdıran Beşiktaş, tarihinin en başarılı Avrupa kupaları dönemlerinden birini yaşıyor.

Beşiktaş, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında 6 maçlık galibiyet serisi yakalayarak bu sezonki başarısını perçinledi. Siyah beyazlılar ayrıca 4 Şubat 2023'ten beri tüm kulvarlarda çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyerek ciddi bir seriyi de yakalamış oldu.

Şenol Güneş'in öğrencileri bu tarihten bu yana çıktığı 23 resmi maçta 19 galibiyet 4 beraberlik aldı.

Beşiktaş tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde grup müsabakalarında yer alacak, kura çekimi ise 1 Eylül tarihinde yapılacak.

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