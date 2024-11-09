Beşiktaş'tan Aston Villa'ya Semih Kılıçsoy yanıtı

Malmö maçında attığı gol ve oynadığı futbolla Avrupa kulüplerinin yeniden dikkatini çeken Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den talip var.
Yaz transfer döneminde nabız yoklayan Aston Villa, yeniden harekete geçti ve siyah-beyazlılara teklif yapmaya hazırlanıyor. 15 milyon Euro'yu gözden çıkaran Villa'nın teklifi yükseltmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ 30 MİLYON EURO İSTEDİ
Sözcü'nün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Semih için 30 milyon Euro'nun altına düşmeyi düşünmüyor.
Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 maçta 787 dakika süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Yaz transfer döneminde nabız yoklayan Aston Villa, yeniden harekete geçti ve siyah-beyazlılara teklif yapmaya hazırlanıyor. 15 milyon Euro'yu gözden çıkaran Villa'nın teklifi yükseltmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ 30 MİLYON EURO İSTEDİ
Sözcü'nün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Semih için 30 milyon Euro'nun altına düşmeyi düşünmüyor.
Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 maçta 787 dakika süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.