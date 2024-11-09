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Beşiktaş'tan Aston Villa'ya Semih Kılıçsoy yanıtı

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için 15 milyon euro öneren Aston Villa'dan 30 milyon euro istedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Aston Villa'ya Semih Kılıçsoy yanıtı
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09 Kasım 2024 14:27
Son güncelleme 09 Kasım 2024 14:30
Malmö maçında attığı gol ve oynadığı futbolla Avrupa kulüplerinin yeniden dikkatini çeken Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den talip var.

Yaz transfer döneminde nabız yoklayan Aston Villa, yeniden harekete geçti ve siyah-beyazlılara teklif yapmaya hazırlanıyor. 15 milyon Euro'yu gözden çıkaran Villa'nın teklifi yükseltmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ 30 MİLYON EURO İSTEDİ

Sözcü'nün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Semih için 30 milyon Euro'nun altına düşmeyi düşünmüyor.

Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 maçta 787 dakika süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.



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