Beşiktaş'tan Arturo Vidal için resmi açıklama!

Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Arturo Vidal'in transferiyle ilgili siyah beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, açıklamalarda bulundu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Arturo Vidal için resmi açıklama!
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19 Haziran 2021 14:29
Arturo Erasmo Vidal Pardo
Arturo Erasmo Vidal Pardo
Internazionale
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, uzun suredir adı siyah beyazlı kulüple anılan Arturo Vidal'in transferiyle ilgili net açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları, Latercera.com'da yer alan açıklamalarında transfer ile ilgili, "Dürüst olmak gerekirse şu anda Vidal ile ilgilenmiyoruz. Bazı medyaların yayınladığı gibi, oyuncu için de herhangi bir teklif göndermedik. Haberin nereden geldiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullanarak yıldız futbolcuyu kadrolarına katmayı planlamadıklarını dile getirdi.




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