Beşiktaş'tan arama kurtarma için önemli hamle

Beşiktaş'ın, Kahramanmaraş depremin yol açtığı yaraların sarılması konusunda ne kadar büyük işler başardığını, kulüp asbaşkanı Serhan Çetinsaya ve genel sekreter Mehtap Ferah anlattı.



Deprem haberini aldıktan çok kısa süre sonra toplanıp yardım çalışmalarına başladıklarını ifade eden Çetinsaya ve Ferah, açıklamaları sırasında şu noktaya özellikle dikkat çektiler:



"Vatandaşların deprem bölgesine gönderilmek üzere bize emanet ettiği yardım kolilerinin bir tanesi bile hatta 1 lirası bile zayi olmadı. Hepsi yerlerine ulaştı." Çetinsaya ve Ferah, Beşiktaş Kulübü olarak bugüne dek neler yaptıklarını şöyle anlattı:



"ÜÇ GÜN İÇİNDE ÇADIRKENTİ HAZIRLADIK"



"Öncelikle kulübümüz bünyesinde bir afet merkezi kurduk. Henüz ilk gün 2 tır dolusu yardım malzemesi toplayıp deprem bölgesine gönderdik. Bugüne kadar taraftar derneklerimiz 111 tır, biz de 110 tırı kulüpten yolladık. Bunun dışında uçak ve deniz yolu ile de gönderdiklerimiz oldu. Sonrasında AFAD ekipleriyle iletişime geçerek doğru yere doğru yardımın gitmesini sağladık ve 1 liranın bile boşa gitmemesini sağladık. Deprem 6 Şubat'ta oldu, Hatay'da Beşiktaş'ın kurduğu çadırkent 10 Şubat'ta hazırdı. Devletten minimum düzeyde yardım alarak her şeyi kendimiz yapmaya çalıştık. Gönüllü taraftarlarımız gece gündüz çalıştı."



"STADIMIZDA AFAD EĞİTİMİ VERECEĞİZ"



"AFAD ve diğer yetkililer ile koordineli olarak Beşiktaş Arama Kurtarma Operasyon Merkezi (BAKOM) yapılanmasını kurduk. Gelecekte de bu tarz afetlerde etkili olmak için böyle bir merkez kurma kararı aldık. AFAD'dan sorumlu İstanbul Vali Yardımcımız, gerekirse verilecek eğitimlerden sonra AFAD sertifikası alabileceğimizi söyledi. Biz belirli aralıklarla vatandaşlarımıza stadımızda eğitim verip karşılığında AFAD sertifikası vereceğiz. Özellikle Marmara bölgesi ve çevresinde oluşabilecek bir deprem anında koordineli bir şekilde birbirimize ulaşıp hem çalışmalara destek vereceğiz, hem de stadımızı afet merkezi haline getireceğiz."



"OYUNCAK KAMPANYASI DÜNYADA 1 NUMARA"



"Deprem bölgesindeki çocuklar için Antalyaspor maçında düzenlediğimiz 'Bu oyuncak sana arkadaşım' kampanyasının başarısı ve dünya çapındaki etkisi inanılmaz boyutlara ulaştı. Bize raporlanan verilere göre 24 ülkede haber oldu. 2023 yılında dünyada sosyal medyada bu kadar etkileşim alan başka bir olay yok.



"BAŞKA ETKİNLİKLER DE OLACAK"



Taraftarlarımızın sahaya oyuncak atma görüntüsü tüm dünyada 1 milyar kişiye ulaştı. Videonun tamamını izleyenlerin sayısının 290 milyona ulaştığı bize raporlandı. Çok güzel görüntüler oluştu. Yaklaşık 21-22 bin oyuncak olduğunu düşünüyoruz. Buradaki en büyük kazanç ülkemizde meydana gelen bir olayın uluslararası alanda farkındalığını yaratmak oldu. Bunlardan başka yardım organizasyonlarımız da olacak. İzinler alındıktan sonra duyuracağız."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ