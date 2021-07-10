Beşiktaş'tan Andraz Sporar hamlesi

Sporting Lizbon ile Valentin Rosier'in bonservisini almak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, golcü Andraz Sporar için de düğmeye bastı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Andraz Sporar hamlesi
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10 Temmuz 2021 13:37
Andraz Sporar
Andraz Sporar
Sporting CP
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor…

Siyah- Beyazlılar forvet transferi için İspanyol yıldız Diego Costa ve Boşnak santrfor Edin Dzeko'ya transfer teklifi yaptı. Kartal iki yıldızdan henüz net cevap alamayınca alternatif isimlere yöneldi.

Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile Valentin Rosier'in bonservisini almak için görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar, golcü Andraz Sporar için de düğmeye bastı.

Beşiktaş, Fransız sağ bek Rosier'in bonservisini almak istediği Sporting Lizbon'dan Sporar'ı kiralayarak bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. 27 yaşındaki Sloven golcü, geçen yıl Slovan Bratislava'dan 6 milyon Euro'ya Portekiz ekibinin yolunu tutmuştu.

Sporar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek… Tecrübeli oyuncu geçen sezon Braga'da kiralık olarak oynadı.



 


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