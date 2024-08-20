Beşiktaş'tan Amartey'e 'kulüp bul' mesajı

Beşiktaş'ta yeni sezonda takımda düşünülmeyen Daniel Amartey için sıcak bir gelişme yaşandı.
Kendisine gelen teklifleri daha önce kabul etmeyen Daniel Amartey'den ses seda çıkmamasının ardından Beşiktaş yönetiminin sabrı taştı.
Siyah-beyazlı camia, deneyimli savunmacıya, "Bir an önce kulüp bul" mesajını iletti.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 27 maça çıkan Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Kendisine gelen teklifleri daha önce kabul etmeyen Daniel Amartey'den ses seda çıkmamasının ardından Beşiktaş yönetiminin sabrı taştı.
Siyah-beyazlı camia, deneyimli savunmacıya, "Bir an önce kulüp bul" mesajını iletti.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 27 maça çıkan Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU