Beşiktaş'tan Amartey'e 'kulüp bul' mesajı

Beşiktaş yönetimi, takımda düşünülmeyen Daniel Amartey'e kendisine kulüp bulması yönünde mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Amartey'e 'kulüp bul' mesajı
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20 Ağustos 2024 11:49
Beşiktaş'ta yeni sezonda takımda düşünülmeyen Daniel Amartey için sıcak bir gelişme yaşandı.

Kendisine gelen teklifleri daha önce kabul etmeyen Daniel Amartey'den ses seda çıkmamasının ardından Beşiktaş yönetiminin sabrı taştı.

Siyah-beyazlı camia, deneyimli savunmacıya, "Bir an önce kulüp bul" mesajını iletti. 

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 27 maça çıkan Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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