Beşiktaş'tan altyapıya takviye: Benjamin Tahsin Jr.

Beşiktaş, Hammarby'de forma giyen 2007 doğumlu Benjamin Tahsin Jr. Emre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan altyapıya takviye: Benjamin Tahsin Jr.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2024 16:53
Beşiktaş Futbol Akademisi, Hammarby takımında forma giyen 2007 doğumlu savunma oyuncusu Benjamin Tahsin Jr. Emre'yi kadrosuna kattı.

17 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon U19 Takımı'nda forma giyeceği açıklandı.

Benjamin Tahsin Jr. Emre yaptığı açıklamada "Beşiktaş'a gelmemde emeği olan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ve Scout departmanı sorumlusu Haluk Çakar'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery