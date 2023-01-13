Beşiktaş'tan Almanya'ya gidiyor

Beşiktaş, İspanyol stoperi Francisco Montero'yu sezon sonuna kadar kiralamak için Hamburg ile el sıkıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Almanya'ya gidiyor
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13 Ocak 2023 20:16
Beşiktaş ile Hamburg, Montero'nun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre; Montero, Beşiktaş'ın anlaşmaya varması sonrası Hamburg'la görüşmelere başladı. Alman kulübü ile İspanyol stoper arasında anlaşma sağlarsa imzalar atılacak.

Montero'nun kiralık sözleşmesinde satın alma maddesi de olacak ancak bu opsiyon zorunlu olmayacak.

İspanyol stoperin bu sezon kalan maaşını Hamburg karşılacak.

BEŞİKTAŞ, 750 BİN EURO'YA ALDI

Beşiktaş, 23 yaşındaki Montero'yu 2020'de önce Atletico Madrid'den 500 bin euro'ya kiralamış, 1 yaz sonra ise 750 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay ile bonservisini almıştı.

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