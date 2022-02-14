Beşiktaş'tan Almanya'ya Can Bozdoğan çıkarması

Beşiktaş'ta yönetim, inişli çıkışlı performansı olan 20 yaşındaki Can Bozdoğan için ilerleyen günlerde Almanya'ya çıkarma yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Almanya'ya Can Bozdoğan çıkarması
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14 Şubat 2022 12:11
Can Bozdoğan
Can Bozdoğan
Beşiktaş
Sezon başında Schalke 04'ten kiralanan Can Bozdoğan'ın sözleşmesinde yer alan 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu Beşiktaş'a yüksek geldi.

Siyah-Beyazlı yönetim, inişli çıkışlı performansı olan 20 yaşındaki orta saha için ilerleyen günlerde Almanya'ya çıkarma yapacak.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın, Schalkeli yöneticilerle yüz yüze görüşme gerçekleştirerek Can için fiyat düşürmeye çalışacağı ifade edildi.

Ayrıca Almanya'da takip edilen gurbetçi oyuncularla ilgili de bizzat yerinde kulüpleriyle masaya oturulacak. 

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