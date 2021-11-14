Beşiktaş'tan Ali Kaan Güneren operasyonu

Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Oğuzhan ve Atiba'yla yeni sözleşme yapılması düşünülmüyor, Ljajic'ten de bir an önce kurtulmaya çalışan Beşiktaş'ta transfer listesine Sergen Yalçın'ın talimatıyla flaş bir isim girdi.



Orta saha transferi için Beşiktaş'ın gözüne çarpan ilk isim Ankaragücü'nde yıldızı her geçen gün parlayan Ali Kaan Güneren oldu. 21 yaşındaki genç oyuncunun oyununun iki yönünü birden oynayabilmesi Gürsoy Yalçın'ın dikkatini çekti.



Sergen Yalçın da izlediği maçlarda Ali Kaan'ın performansından memnun kaldı. Gelecek sezon 7+4'e hazırlık olarak Ali Kaan'ın transferi konusunda çalışma yapılması kararı verildi.





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