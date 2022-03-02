Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması

Beşiktaş, bir süredir transfer için adı konuşulan isimlerin başında gelen Alexander Sörloth ile ilgili resmi açıklama yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması
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02 Mart 2022 10:56
Beşiktaş Kulübü, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Alexander Sörloth ile ilgilendikleriyle ilgili çıkan haberleri yalanladı.

İşte Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama;
Bugün yazılı ve görsel medyada, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Sayın Ceyhun Kazancı kaynak gösterilerek yapılan ve futbolcu Alexander Sörloth ile ilgilendiğimizi belirten haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Sayın Ceyhun Kazancı'nın hiçbir medya kuruluşuna bu konuyla ilgili bir beyanı olmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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