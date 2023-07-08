Beşiktaş'tan Alanyaspor'a rest!

Geçtiğimiz sezon Tayfur'u kiralık olarak kadrosunda bulunduran Beşiktaş, tecrübeli oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Tayfur için 500 bin Euro teklif ederken 1 milyon Euro isteyen Corendon Alanyaspor'a "1 kuruş fazla vermeyiz" diyerek rest çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan Alanyaspor'a rest!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2023 10:55
Beşiktaş, kiralık olarak 2022-23 sezonunda formasını giyen ve ardından kulübü Corendon Alanyaspor'a dönen Tayfur Bingöl için yapılan pazarlıklarda ortak noktayı bulamadı.

Kartal, 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmazken 500 bin Euro'luk bonservis teklifi ile Akdeniz ekibinin kapısını çaldı.

Corendon Alanyaspor cephesi ise 1 milyon Euro isterken iki taraf da geri adım atmadı. Siyah-beyazlı yönetim, "Son teklifimiz bu, 1 kuruş daha fazlası olmaz" ifadeleri ile yapılanın son teklif olduğunu vurguladı.

30 yaşındaki sağ bekin, Alanyaspor ile görüşeceği öğrenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery