Beşiktaş'tan Alanyaspor'a rest!

Beşiktaş, kiralık olarak 2022-23 sezonunda formasını giyen ve ardından kulübü Corendon Alanyaspor'a dönen Tayfur Bingöl için yapılan pazarlıklarda ortak noktayı bulamadı.
Kartal, 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmazken 500 bin Euro'luk bonservis teklifi ile Akdeniz ekibinin kapısını çaldı.
Corendon Alanyaspor cephesi ise 1 milyon Euro isterken iki taraf da geri adım atmadı. Siyah-beyazlı yönetim, "Son teklifimiz bu, 1 kuruş daha fazlası olmaz" ifadeleri ile yapılanın son teklif olduğunu vurguladı.
30 yaşındaki sağ bekin, Alanyaspor ile görüşeceği öğrenildi.
Kartal, 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmazken 500 bin Euro'luk bonservis teklifi ile Akdeniz ekibinin kapısını çaldı.
Corendon Alanyaspor cephesi ise 1 milyon Euro isterken iki taraf da geri adım atmadı. Siyah-beyazlı yönetim, "Son teklifimiz bu, 1 kuruş daha fazlası olmaz" ifadeleri ile yapılanın son teklif olduğunu vurguladı.
30 yaşındaki sağ bekin, Alanyaspor ile görüşeceği öğrenildi.