Beşiktaş'tan Adem Ljajic'e rest!

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak için sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı Adem Ljajic, sezon sonuna kadar olan 1.7 milyon Euro'luk alacağını istedi.



Başakşehir'in gündeminde olan 30 yaşındaki oyuncuya "Başka bir yere gitmek istiyorsan parayı bırakacaksın. Yoksa keyfin bilir, biz hem paranı ödeyip hem de seni başka bir yere gönderecek değiliz" yanıtı verildi.







