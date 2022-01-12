Beşiktaş'tan Adem Ljajic'e rest!

Başakşehir'in transfer etmek için Beşiktaş'la görüştüğü Adem Ljajic'ten siyah beyazlı yönetime ilginç bir teklif geldi. 30 yaşındaki futbolcu kalan sezonun parasını istedi. Ancak yönetim rest çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan Adem Ljajic'e rest!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2022 12:55
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Beşiktaş'ın yollarını ayırmak için sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı Adem Ljajic, sezon sonuna kadar olan 1.7 milyon Euro'luk alacağını istedi.

Başakşehir'in gündeminde olan 30 yaşındaki oyuncuya "Başka bir yere gitmek istiyorsan parayı bırakacaksın. Yoksa keyfin bilir, biz hem paranı ödeyip hem de seni başka bir yere gönderecek değiliz" yanıtı verildi.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.