Beşiktaş'tan açıklama: 'Zaman aşımı olamaz'

Beşiktaş, resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada kötü yönetim ve suistimalden kaynaklanan geçmiş dönem zararlarının zaman aşımına uğraması sebebiyle tazmini amacıyla artık dava açılamayacağı şeklinde çıkan söylentilere cevap verildi.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:



"Son günlerde Beşiktaş JK Derneği ve grup şirketlerinin kötü yönetim ve suistimalden kaynaklanan geçmiş dönem zararlarının zaman aşımına uğraması sebebiyle tazmini amacıyla artık dava açılamayacağı şeklinde Yönetim Kurulumuzu kamuoyu nezdinde yıpratmaya yönelik bir kısmı art niyetli, bir kısmı ise bilgisizlikten kaynaklanan söylentiler yayılmaya çalışılmaktadır.



Bu tür söylentilere değer verilmemesi, KPMG tarafından hazırlanan 23.12.2021 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan geçmişe ilişkin var olan suistimal ve zararların sorumlularından yargı önünde hesap sorulacağı, ZAMAN AŞIMI BAKIMINDAN HUKUKİ BİR SORUNUN BULUNMADIĞI hususunda Camiamız müsterih olmalıdır. Kısa sürede bu tür söylemlerin hiçbir geçerliliğinin bulunmadığı anlaşılacaktır.



Saygılarımızla,



Beşiktaş JK Yönetim Kurulu"





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