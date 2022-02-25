Beşiktaş'tan açıklama: "Önce hoca, sonra golcü"

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yeni sezon öncesindeki golcü transferinde rotayı yeni teknik direktörün görüşlerine göre belirleyeceklerini söyledi. Kazancı, "Elimizde geniş bir liste var. İsimler hakkındaki son kararı yeni hocamız verecek" diye konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan açıklama: 'Önce hoca, sonra golcü'
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25 Şubat 2022 09:14
Alexander Sørloth
Alexander Sørloth
Trabzonspor
Yeni sezonun planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş 'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı transferler konusunda açıklamalarda bulundu. Sezonu U19 sorumlusu Önder Karaveli ile tamamlayacak olan Siyah-Beyazlılar'ın yeni hoca arayışını sürdürdüğünü kaydeden Kazancı, aynı zamanda santrfor çalışmalarında da bulunduklarını kaydetti.

"Son kararı yeni hocamız verecek"

Chelsea'den kiralanan Batshuayi'nin beklenen performansı vermemesi nedeniyle önümüzdeki sezon sözleşmesini uzatmama kararı alan Siyah-Beyazlılar'ın elinde geniş bir liste olduğunu kaydeden Kazancı, "Biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Elimizde geniş bir liste var. İsimler hakkındaki son kararı yeni hocamız verecek" dedi.

3 isim öne çıktı

Kara Kartal'ın golcü operasyonunda eski Trabzonsporlu, halen İspanya'nın Real Sociedad takımında kiralık forma giyen Sörloth, Galatasaray 'da kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ile Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Cenk Tosun isimleri geçmişti.

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