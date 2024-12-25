Beşiktaş'tan açıklama: 'Haklıyız, kınıyoruz'

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Değerli Beşiktaşlılar;



BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'yle ilgili davada, yüce Türk adaleti Beşiktaşımızın haklılığını tescillemiş, Aşçıoğlu İnşaat A.Ş'nin BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nden tahliyesine karar vermiştir.



Davayı Beşiktaşımız adına üstlenen mevcut Hukuk Kurulu Başkanımız Altın Mimir; bu karar üzerine bugün Beşiktaşımızın armasını asmak üzere BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'ne gitmiş, burada Aşçıoğlu İnşaat A.Ş yetkilileri tarafından sayın Mimir ve beraberindekilere sözlü ve fiziksel saldırı yapılmış, darp girişiminde bulunulmuştur.



Öncelikle; Altın Mimir ve beraberindekileri hedef alan bu saldırılar kendilerinin şahsına değil, büyük Beşiktaş camiasına yapılmıştır.



Bizler de her Beşiktaşlı gibi Beşiktaş'a yapılan bu saldırının hesabını soracağız.



Beşiktaş'ın hakkının daha fazla yenilmesine müsade etmeyeceğiz!



BJK Fulya Süleyman Seba Spor Kompleksi Beşiktaş'ındır.



Her zerresinde Beşiktaşlıların emeği, hakkı vardır.



Biz Beşiktaş'ın, Beşiktaşlının emeğini kimseye gasp ettirmeyiz.



Yüce Türk adaletinden çıkan karar gereği yarın armamızı kompleksimize asmak üzere taraftarımızla birlikte Fulya'da olacağız.



Hiçbir Beşiktaşlı merak etmesin,



Şanlı armamızı hak ettiği yere kavuşturacağız.



Camiamıza saygı ve sevgilerimle...



Aslolan Beşiktaş'tır!"



