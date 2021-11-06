Beşiktaş'tan açıklama: "Hakemi değil futbolu konuşalım"

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Trabzonspor derbisinde sadece futbolun ve futbolcunun ön plana çıkmasını istediklerini söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan açıklama: 'Hakemi değil futbolu konuşalım'
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06 Kasım 2021 14:43
Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Trabzonspor derbisinde sadece futbolun ve futbolcunun ön plana çıkmasını istediklerini ifade etti.

Kazancı, "Son dönemde yaşanan hakem hataları nedeniyle canımız çok yandı. Artık, özellikle de şampiyonluk yarışını direkt etkileyen maçlarda hakemi ve kararlarını değil; futbolu, golleri, mücadeleyi ve coşkuyu konuşmak istiyoruz. Biz her zaman hakkaniyetten yanayız. Sahada en iyi olan kazansın diyorum. Hem hocamıza hem de oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz" diye konuştu. 

 

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