Beşiktaş'tan Aboubakar için kamp kararı

Beşiktaş'ta sözleşme imzalaması beklenen Vincent Aboubakar maç kadrosuna dahil edildi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Aboubakar için kamp kararı
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21 Ocak 2023 14:55
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

beIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar maç kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.

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