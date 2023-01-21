Beşiktaş'tan Aboubakar için kamp kararı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
beIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar maç kadrosuna dahil edildi.
Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.
beIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar maç kadrosuna dahil edildi.
Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ