Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın çocuğunun rahatsızlığından dolayı Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a gittiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada;
"Futbolcumuz Vincent Aboubakar çocuğunun rahatsızlığından dolayı Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a gitmiştir. Bundan dolayı bugün yapılan antrenmanda yer almamıştır."
ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada;
"Futbolcumuz Vincent Aboubakar çocuğunun rahatsızlığından dolayı Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a gitmiştir. Bundan dolayı bugün yapılan antrenmanda yer almamıştır."
ifadeleri kullanıldı.
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