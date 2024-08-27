Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın çocuğunun rahatsızlığından dolayı Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a gittiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
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27 Ağustos 2024 14:58
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın çocuğunun rahatsızlığından dolayı Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a gittiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Futbolcumuz Vincent Aboubakar çocuğunun rahatsızlığından dolayı Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a gitmiştir. Bundan dolayı bugün yapılan antrenmanda yer almamıştır."

ifadeleri kullanıldı.
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