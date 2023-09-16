Beşiktaş, ailevi sebeplerden ötürü Fransa'ya giden Kamerunlu yıldızı Aboubakar için açıklamada bulundu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI
''Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden futbolcumuz Vincent Aboubakar, İstanbul'a dönerek Futbol Takımımızın deplasmandaki Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yer almıştır.''
"BEN BURADAYIM"
Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Vincent Aboubakar, "Ben buradayım ve oynamaya hazırım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, pazar günü saat 20.00'de Akyazı'da Trabzonspor'un konuğu olacak.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI
''Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden futbolcumuz Vincent Aboubakar, İstanbul'a dönerek Futbol Takımımızın deplasmandaki Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yer almıştır.''
"BEN BURADAYIM"
Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Vincent Aboubakar, "Ben buradayım ve oynamaya hazırım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, pazar günü saat 20.00'de Akyazı'da Trabzonspor'un konuğu olacak.