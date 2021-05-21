Beşiktaş'tan Aboubakar'a rest!

Geçen sezon 1.5 milyon Euro'ya oynayan Kamerunlu golcü önümüzdeki yıl için 3.5 milyon Euro + bonus istedi. Yönetimin 2 milyon Euro + bonusluk teklifini kabul etmeyen Aboubakar'a, "Ya kalırsın ya gidersin" resti çekildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Aboubakar'a rest!
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21 Mayıs 2021 10:46
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Aboubakar krizi yaşanıyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonun son 6 haftasında forma giymeyen Kamerunlu golcünün opsiyonlu olarak imzaladığı ve yıllık 1.5 milyon Euro ücreti olan sözleşmesindeki, '30 maçta oynarsa sözleşme uzar' maddesi nedeniyle sakatlığını bahane edip daha yüksek transfer ücreti almak için oynamadığı iddia edilmişti.

Aboubakar 30 maç maddesinden sonra haberi olduğunu iddia ederken yönetim de yıldız oyuncunun sakatlığının doktor raporlarıyla sabit olduğunu belirtmişti.

1.5 milyon Euro fark

Bu gelişmelerin ardından Aboubakar ile yeni sözleşme için temas kurulduğu ve rakam konuşulduğu belirtildi.

Önümüzdeki sezondan itibaren yıllık 3.5 milyon Euro ve bonus istediği kaydedilen Kamerunlu forvete yönetimin 2 milyon Euro ile bonus ödemeyi teklif ettiği öğrenildi.

Önerilen rakamı kabul etmeyen Aboubakar'a olumsuz yanıtı sonrası yönetimin "Ya kalırsın ya gidersin" restini çektiği bildirildi. 


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