Beşiktaş'tan Aaron Boupendza harekatı!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Beşiktaş'ta yönetim gündemine Süper Lig'de sergilediği performansla herkesi mest eden Aaron Boupendza için yeniden girişimlere başlayacak.



Devre arası dönemde siyah beyazlıların transfer listesine giren ve menajer bazında görüşmelerin yapıldığı Aaron Boupendza konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Katar ekibi Al-Arabi forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Valerien Ismael "Gelmesini çok isterim" raporu verdi. Ismael'in raporu sonrası Beşiktaş yönetimi işleri daha ciddiye almaya başladı ve Katar'da mutsuz olduğu bilinen Gabonlu futbolcu ile bir görüşme daha yapılması için harekete geçildi.



Beşiktaş'ın Boupendza'ya önereceği rakam üzerinde çalıştığı kaydedildi. Gelen haberlere göre siyah beyazlıların maaş olarak 2 milyon euro seviyesine kadar çıkacağı belirtildi. Önce oyuncu ile anlaşmaya çalışacak olan Beşiktaş yönetimi, oyuncudan 'okey' alması halinde kulübü ile pazarlıklara başlayacak. Ayrıca Aaron Boupendza da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.



OPSİYONLU KİRALIK



Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Aaron Boupendza satın alma opsiyonlu kiralanmaya çalışılacak. Piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan 1.80 boyundaki forvet, bu sezon bu sezon Al-Arabi'de 22 karşılaşmaya çıkıp 10 gol kaydetti.

HOCANIN 2 SEBEBİ VAR!



Valerien Ismael'in Boupendza'yı istemesinde 2 neden bulunuyor. Bunlarda ilki, daha önce Hatay forması giyen futbolcunun ligi tanıması. Diğer sebep ise alternatifli bölgelerde oynayabilmesi. Ismael, asıl mevki merkez forvet olmasına rağmen kanat forvet olarak da görev yapabilen Boupendza'yı Larin'in yerine düşünüyor.









