İtalyan kulüplerinden Lazio'nun,ısrarı sürüyor.Lazio'nun orta sahasında uzun yıllardır forma giyen Milinkovic'in ayrılacağı haberleri sonrasında'tan'in ismi gazetelerin manşetlerinden düşmüyor.Çizme temsilcisinin, 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı haftalardır La Gazzetta dello Sport'ta yer alırkencehpesinin, "35 milyon Euro'dan aşağı olmaz" dediği iddia edildi.Bilindiği üzere, yıldız futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sini Benfica'ya 6 milyon Euro ödeyerek almıştı.'in satışından gelecek paranın yarısını Portekiz kulübüne verecek.formasıyla bu sezon 36 resmi maça çıkanbu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik katkı sağladı.